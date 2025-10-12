Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας τραυματίας - Βίντεο και φωτογραφίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το το πρωί της Κυριακής στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν ένα όχημα συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο έγινε γύρω στις 11:45 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οδό Μπουμπουλίνας, στη Σταυρούπολη.

Συνέπεια της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστεί ο 35χρονος οδηγός της μηχανής. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν κινητή μονάδα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο τραυματίας διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Δείτε εικόνες από το σημείο:

Διαβάστε επίσης