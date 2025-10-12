Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: 22χρονος Σύρος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρή επίθεση δέχθηκε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένας 22χρονος Σύρος από τρεις ομοεθνείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30 της Κυριακής (12/10) στην οδό Καραολή και Δημητρίου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Οι τρεις άνδρες επιτέθηκαν στον 22χρονο ενώ ένας από αυτούς τράβηξε μαχαίρι και τον μαχαίρωσε στον μηρό, σύμφωνα με το thestival.gr.

Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Ελληνική Αστυνομία αναζητά τους δράστες της αιματηρής επίθεσης.

