Βίντεο-ντοκουμέντο από την έκρηξη στο παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Έκρηξη σημειώθηκε σε κτήριο που στεγάζεται παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα στην οδό Αριστοτέλους και Συγγρού. Αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ του Σαββάτου (11/10) έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Συγγρού συνέβη έπειτα από τη βιαστική διαφυγή τεσσάρων ατόμων από το σημείο, όπως φαίνεται σε βίντεο.

Τέσσερα άτομα, χωρίς να έχουν καλύψει τα πρόσωπά τους, καταγράφονται να βγαίνουν τρέχοντας από το παράρτημα του υπουργείου, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται η πρώτη έκρηξη και ακολουθούν και άλλες, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Σπασμένα τζάμια και μαυρισμένοι τοίχοι ήταν το αποτέλεσμα της επίθεσης με γκαζάκια, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για τη συλλογή στοιχείων με σκοπό τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη, ωστόσο οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η επίθεση σχετίζεται με όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο διάστημα.

