Κίνηση τώρα: Από νωρίς στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Οι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα

«Γκάζι – φρένο» είναι οι οδηγοί που κινούνται στις βασικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής και το πρωί της Τρίτης (0710).

Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στον Κηφισό εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα σε όλο το μήκος του και στα δυο ρεύματα. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως και τη Λυκόβρυση.

Στο «κόκκινο» είναι και η Λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Χίλτον να είναι και πάλι μπλοκαρισμένη από τα οχήματα.

Στη Λεωφόρο Συγγρού, εντοπίζονται μικρές καθυστερήσεις που ξεκινούν από τον Νέο Κόσμο έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια στην άνοδο από το Πεδίο του Άρεως.

Στην Κηφισίας, οι οδηγοί θα πρέπει να «οπλιστούν» με ιδιαίτερη υπομονή, καθώς τμηματικά υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις ιδίως στο ρεύμα προς Αθήνα, που ξεκινούν από το Μαρούσι έως και τον κόμβο τη Βασιλίσσης Σοφίας.