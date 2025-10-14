Πράγματα που τα παιδιά των '70s άντεχαν και σήμερα φαντάζουν αδύνατα

Οι καιροί άλλαξαν, όπως και η εμπειρία του να μεγαλώνεις. Τα παιδιά των ’70s ζούσαν διαφορετικά. Χωρίς κινητά, ίντερνετ ή βιντεοπαιχνίδια, και μάθαιναν μέσα από δοκιμή και λάθος, όχι μέσω βίντεο. Αυτές οι εμπειρίες μας έκαναν πιο ανθεκτικούς και δημιουργικούς.

