Μοναστηράκι: Πτώση τεράστιου δέντρου σε πολυσύχναστο δρόμο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μοναστηράκι, όταν ένα μεγάλο, γέρικο δέντρο κατέρρευσε ξαφνικά στον πεζόδρομο της Ανδριανού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, με το δέντρο να καταστρέφει τραπέζια και καρέκλες καταστήματος το οποίο λειτουργούσε εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τον Action24 που μετέδωσε εικόνες από το σημείο.

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή της ξαφνικής πτώσης του δέντρου υπήρχαν περαστικοί στο σημείο.

Όπως έγινε γνωστό, οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν σήμερα στο κλάδεμα ακόμη ενός δέντρου λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του συμβάντος, προκειμένου να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το τρίτο περιστατικό πτώσης δέντρου στο κέντρο της Αθήνας μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς είχαν προηγηθεί πτώσεις δέντρων στα Εξάρχεια και στην πλατεία Αγίας Ειρήνης.

