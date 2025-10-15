Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Συγγρού και Κηφισίας - Προβλήματα και στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Συγγρού, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο, αλλά και στην κάθοδο προς Πειραιά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τροχαίας.

Στον Κηφισό, αυξημένη είναι η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά, από το Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία, ενώ και η κάθοδος προς Πειραιά κινείται με χαμηλές ταχύτητες.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων προς το κέντρο, αλλά και σε τμήματα της Κατεχάκη και της Κηφισίας.

Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 20 έως 25 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 5 έως 10 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Η κυκλοφορία παραμένει επιβαρυμένη μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί, στο 42ο χιλιόμετρο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή της Παιανίας, όπου αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. https://t.co/qMoqvUNIVn — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2025

