Κοζάνη: Ισόβια για τον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στην Εφορία το 2020 - Αμετανόητος στη δίκη

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας ο δράστης της αιματηρής επίθεσης με τσεκούρι στην εφορία Κοζάνης το καλοκαίρι του 2020.

Επιπλέον, του επιβλήθηκαν 26 χρόνια κάθειρξης για απόπειρα δολοφονίας, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, καθώς τραυμάτισε τρεις εργαζόμενους, ένας εκ των οποίων υπέκυψε μετά από πολύμηνη νοσηλεία στη ΜΕΘ νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε εν βρασμώ ψυχής, κρίνοντας πως η πράξη του ήταν μελετημένη και σκόπιμη. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο δράστης προσπάθησε να δικαιολογήσει την επίθεσή του ως αντίδραση σε περιστατικά αστυνομικής βίας κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, αλλά και σε βίαιη συμπεριφορά αστυνομικών κατά τη σύλληψή του μετά την καταστροφή μηχανήματος ανάληψης χρημάτων. Ωστόσο, δεν εξέφρασε καμία συγγνώμη προς τα θύματά του.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων, που παρακολούθησαν ολόκληρη τη δίκη, χαιρέτισαν την απόφαση του δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας πως «η δικαιοσύνη αποδόθηκε». Η καταδίκη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων και την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών βίας σε δημόσιους χώρους εργασίας.

Η επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης είχε προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και ευρύτερα, αναδεικνύοντας ζητήματα ασφάλειας και προστασίας σε δημόσιες υπηρεσίες.

