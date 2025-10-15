Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα: Οι δυσκολίες των ακριτικών νησιών και η πρωτοβουλία που «απαντά»

Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα: Οι δυσκολίες των ακριτικών νησιών και η πρωτοβουλία που «απαντά»
ΕΛΛΑΔΑ
5'
Από το 2011 και έπειτα, το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας μας συρρικνώνεται με ρυθμούς που ανησυχούν όχι μόνο τους ειδικούς, αλλά και κάθε οικογένεια που ονειρεύεται ένα μέλλον με ασφάλεια και προοπτική. Η καθοδική πορεία των γεννήσεων, βέβαια, ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα, ήδη από το 2008, ενώ υποχώρησαν σε λιγότερες από 85 χιλιάδες το 2020.

Η συγκεκριμένη κατάσταση πηγάζει σε μεγάλο βαθμό από τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, και ταυτόχρονα επηρεάζει σημαντικά το ασφαλιστικό σύστημα και τις συνταξιοδοτικές δαπάνες.

Η Eurolife FFH συνεργάζεται σταθερά από το 2019 με τη HOPEgenesis, προκειμένου να συμβάλλει έμπρακτα στην ανατροπή του αρνητικού δημογραφικού ισοζυγίου με ουσιαστικό τρόπο.

Δίπλα σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια

Σε σύγκριση με τις χώρες της υπόλοιπης Ευρωζώνης και σύμφωνα με την Eurostat, οι ειδικοί έχουν καταλήξει πως η Ελλάδα πρόκειται να γνωρίσει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση μέσα στα επόμενα 100 χρόνια. Έτσι, έχουμε φτάσει να μιλάμε για μία χώρα που «γερνάει» απ’ άκρη σε άκρη, με τα ακριτικά νησιά να βρίσκονται στο επίκεντρο του δημογραφικού ζητήματος, εξαιτίας και πρακτικών δυσκολιών, όπως η δύσκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

Στο πλευρό αυτών των περιοχών και των τοπικών κοινωνιών στέκεται η Eurolife FFH, ενώνοντας από το 2019 τις δυνάμεις της με τη HOPEgenesis, με κοινό στόχο να προσφέρουν στήριξη σε μητέρες και ζευγάρια που επιθυμούν να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί αλλά διστάζουν.

Το πρόγραμμα «ταξιδεύει» στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας μέσα από οδοιπορικά, παρακινώντας τις γυναίκες να επωφεληθούν από αυτό, ενώ η Eurolife FFH, μέλος της οικογένειας της Fairfax Financial Holdings Ltd., έχει «υιοθετήσει» συνολικά δώδεκα ακριτικές περιοχές: την Πάτμο, τα Άγραφα, το Καστελόριζο, την Ανάφη, το Άνω Κουφονήσι, τη Νίσυρο, τη Χάλκη, την Κάσο, την Τήλο, τους Λειψούς, τη Σίκινο και τις Οινούσσες. Έτσι, μαζί με την HOPEgenesis, μπαίνει στη «μάχη» για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ωφελούμενων του προγράμματος για παροχή των απαραίτητων ιατρικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει άμεση φροντίδα από γυναικολόγους και τακτική παρακολούθηση κατά την κύηση, ενώ παρέχεται και η ανάλογη υποστήριξη κατά τον τοκετό. Επιπλέον, προβλέπεται η μεταφορά του ζευγαριού σε κέντρα υγείας και μαιευτήρια προκειμένου τα παιδιά να έρθουν με ασφάλεια στον κόσμο. Με τη δε ψυχική υγεία να είναι και αυτή ένας πολύ βασικός παράγοντας για μία υγιή εγκυμοσύνη, παρέχεται και ψυχολογική υποστήριξη στις μέλλουσες μαμάδες.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι τώρα έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, με ακόμη 28 να αναμένονται, ενώ συνολικά έχουν ωφεληθεί 270 οικογένειες.

picture1.jpg

Παιδικοί σταθμοί σε κάθε ακριτική περιοχή

Η συνεργασία της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis δεν σταματάει όταν γεννιούνται τα παιδιά, καθώς η πρωτοβουλία προβλέπει τη δημιουργία ενός παιδικού σταθμού -τον πρώτο- σε κάθε μία από τις παραπάνω περιοχές, φροντίζοντας για το μέλλον των οικογενειών. Με αυτόν τον τρόπο, οι μητέρες μπορούν να εργάζονται ενώ, παράλληλα, τα παιδιά προσχολικών ηλικιών έχουν τον δικό τους χώρο για να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν δημιουργικά τις δεξιότητές τους.

Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα έχει διανύσει με επιτυχία το μισό της διαδρομής του έχοντας ήδη παραδώσει συνολικά έξι παιδικούς σταθμούς σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο, Χάλκη και, πρόσφατα, στην Ηρωική Νήσο Κάσο, όπου τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 5 Οκτωβρίου 2025.

picture2.jpg

Το νοτιότερο νησί των Δωδεκανήσων, λοιπόν, απέκτησε και εκείνο την πρώτη του δομή προσχολικής εκπαίδευσης, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και τη στήριξη των οικογενειών που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους. Είναι «ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά και ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της HOPEgenesis, Στέφανος Χανδακάς, σημειώνοντας πως «η πολυετής συνεργασία μας με την Eurolife FFH αποδεικνύει πως το κοινό όραμα να στηρίξουμε έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τα νέα ζευγάρια να αισθάνονται ασφάλεια και προοπτική στον τόπο τους».

Με την ίδια αφοσίωση συνεχίζει να προχωράει η συνεργασία μέχρι να παραδοθούν και οι δώδεκα παιδικοί σταθμοί που προβλέπονται και στις υπόλοιπες έξι ακριτικές περιοχές του προγράμματος. Διότι, όπως εξήγησε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, «πιστεύουμε ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με τις ίδιες ευκαιρίες, όσο μακρινό κι αν είναι το σημείο που γεννιέται».

picture3.jpg

Για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα χρειάζεται τα ζευγάρια να νιώσουν σιγουριά και ασφάλεια να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Συνεργασίες όπως αυτή της Eurolife FFH και της HOPEgenesis δημιουργούν λόγους για να αποφασίσει μία οικογένεια να μεγαλώσει, ακόμη και στις ακριτικές περιοχές της χώρας.

