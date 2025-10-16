Κίνηση: Μποτιλιάρισμα 16 χιλιομέτρων στον Κηφισό - Ποιοι δρόμοι είναι στο κόκκινο

Στο «κόκκινο» βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16/10) η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με τους οδηγούς να χρειάζονται πολλή υπομονή στις βασικές οδικές αρτηρίες.

Η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στον Κηφισό, όπου στο ρεύμα καθόδου έχει δημιουργηθεί ουρά 16 χιλιομέτρων, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, με το ρεύμα εξόδου προς Αθηνών–Κορίνθου να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο.

Οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού και στην περιοχή του Δαφνίου αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με διακοπές και στάσεις.

Παράλληλα, κυκλοφοριακή συμφόρηση υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, με τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας να κινούνται με δυσκολία, ενώ αυξημένη ροή σημειώνεται και στις Κηφισίας, Μεσογείων και Κατεχάκη.

Οι πιο επιβαρυμένοι δρόμοι σύμφωνα με την Τροχαία:

Αθηνών – Κορίνθου / λεωφόρος Αθηνών (έξοδος) – από Δαφνί έως Διυλιστήρια

Αθηνών – Λαμίας (έως τον κόμβο Καλυφτάκη)

Λεωφόρος Κηφισού (κάθοδος)

Λεωφόρος Σχιστού (προς ΝΕΟΑΚ)

Λιμάνι Πειραιά

Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Ηρακλείου, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15΄-20΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

