Ιωάννινα: Καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας από εκπαιδευτικό

Περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης 10χρονης μαθήτριας από εκπαιδευτικό που σημειώθηκε σε κεντρικό δημοτικό σχολείο των Ιωαννίνων, απασχόλησε την Πέμπτη (16/10) την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Η υπόθεση ακολούθησε διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας, για να διαπιστωθεί η βασιμότητα ή μη των καταγγελλόμενων σε βάρος του εκπαιδευτικού ώστε να προχωρήσει ή όχι αντίστοιχα η σχετική ΕΔΕ.

Το περιστατικό συνέβη πριν από λίγες ημέρες και αυτεπάγγελτα παρενέβη η Αστυνομία, έγιναν ακολούθως και οι ενέργειες από την πλευρά του κοριτσιού, σύμφωνα με το epirusgate.gr.

Ο καταγγελόμενος εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί από το σχολείο του εδώ και λίγες ημέρες, σε υπηρεσία της τοπικής Εκπαίδευσης.

Το περιστατικό είναι σε γνώση των εκπαιδευτικών του σχολείου που ζητούν απόδοση δικαιοσύνης άμεσα, καθώς σε βάρος του συγκεκριμένου προσώπου φέρεται να έγιναν από το παρελθόν και άλλες προκαταρκτικές έρευνες που δεν κατέληξαν πουθενά.

