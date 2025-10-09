Θεσσαλονίκη: Καθηγητής καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθήτριας

Ένοχος κρίθηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ένας 40χρονος εκπαιδευτικός για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή. Η υπόθεση έφερε στο φως και δεύτερη παρόμοια καταγγελία, η οποία ωστόσο δεν έφτασε στη Δικαιοσύνη.

Δικαστική απόφαση και κατηγορίες

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τη διαδικασία εκδίκασης της υπόθεσης που αφορούσε 40χρονο εκπαιδευτικό, ο οποίος κατηγορούνταν για σεξουαλική παρενόχληση εις βάρος μαθήτριας λυκείου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παρείχε ιδιαίτερα μαθήματα στην έφηβη, κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας, οι πράξεις έλαβαν χώρα κατά την περίοδο 2020-2021 και περιλάμβαναν χειρονομίες και προτάσεις γενετήσιου περιεχομένου εντός του χώρου παράδοσης των μαθημάτων.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ανήλθε σε 12 μήνες φυλάκιση, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη για περίοδο τριών ετών.

Αρνείται τις κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο 40χρονος εκπαιδευτικός επέμεινε στην πλήρη άρνηση των πράξεων. Στην απολογία του, έκανε λόγο για ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς από πλευράς της μαθήτριας, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν ήταν η μοναδική που απασχόλησε τις αρχές. Ο ίδιος εκπαιδευτικός είχε προηγουμένως καταγγελθεί και από μία ακόμα έφηβη στην οποία έκανε ιδιαίτερα μαθήματα. Η δεύτερη αυτή περίπτωση, για λόγους που δεν διευκρινίζονται, δεν παραπέμφθηκε τελικά να δικαστεί στο ακροατήριο.

Η καταδικαστική απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει τις σοβαρές καταγγελίες της μαθήτριας, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα ασφάλειας και προστασίας των ανηλίκων μαθητών στο πλαίσιο των ιδιαίτερων μαθημάτων.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης