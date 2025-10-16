Αυτό είναι το πρώτο κατάστημα που «ντύθηκε» πρώτο με χριστουγεννιάτικα – Η εντυπωσιακή βιτρίνα

Μπορεί το ημερολόγιο να γράφει ακόμη Οκτώβριο, όμως, η μαγεία των Χριστουγέννων έχει φτάσει ήδη στα Χανιά, καθώς είναι έτοιμη –και άκρως εντυπωσιακή– η πρώτη βιτρίνα με χριστουγεννιάτικα.

Η χριστουγεννιάτικη βιτρίνα του καταστήματος ECOHOME «έκλεψε» τις εντυπώσεις, μετατρέποντας τη γωνιά σε ένα παραμυθένιο σκηνικό γεμάτο φως, χρώμα και λάμψη.

01 05 Εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη βιτρίνα στα Χανιά.

Με κυρίαρχα χρώματα το βαθύ κόκκινο και το χρυσό, λαμπερά φωτάκια, χρυσά αστέρια και στολίδια που λάμπουν από μακριά, η βιτρίνα αποπνέει πολυτέλεια και ζεστασιά, θυμίζοντας πως η ομορφότερη –για πολλούς– εποχή του χρόνου δεν απέχει και τόσο πολύ

Ο Άγιος Βασίλης κάθεται αναπαυτικά στην πολυθρόνα του, διαβάζοντας το βιβλίο του, ενώ γύρω του απλώνονται δέντρα, φιγούρες, δώρα και στολισμοί που σε κάνουν να θες να σταματήσεις για να απολαύσεις κάθε λεπτομέρεια.

Από τις φωτεινές γιρλάντες μέχρι τα επιβλητικά στολισμένα δέντρα και τα λαμπερά δώρα, κάθε λεπτομέρεια έχει επιμεληθεί με γούστο και φαντασία, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr.