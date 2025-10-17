Φρίκη για 15χρονο στη Θεσσαλονίκη: Τον χτύπησε συνομήλικος του και τον παρενόχλησε μαζί με 13χρονη

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου ένας 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συνομήλικο τού και στην συνέχεια θύμα κακοποίησης από τον ίδιο δράστη και μια 13χρονη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στα τέλη του περασμένου Αυγούστου ο 15χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από έναν συνομήλικό του στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Τσιμισκή και Βενιζέλου.

Ο εφιάλτης όμως για τον 15χρονο δεν φαίνεται να σταμάτησε εκεί αφού στη συνέχεια ο ανήλικος δράστης του ξυλοδαρμού μαζί με μία 13χρονη φέρονται να τον παρενόχλησαν σεξουαλικά.

Σε βάρος του 15χρονου και της 13χρονης σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

