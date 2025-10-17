Το εντυπωσιακό βίντεο της Πολεμικής Αεροπορίας εν όψει της γιορτής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Ο εορτασμός του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα είναι πενθήμερος και θα διαρκέσει από την 5η Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025.

Η Πολεμική Αεροπορία δημοσίευσε σήμερα (17/10) ένα εντυπωσιακό βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, με τα πλάνα των πιλότων μέσα στα F–16 να σκίζουν τους αιθέρες αλλά και το προσωπικό υποστήριξης να προσφέρει ιατρική βοήθεια κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδών να ξεχωρίζουν.

«Έρχεται η γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ζήσε την εμπειρία, νιώσε τη συγκίνηση! Μείνετε συντονισμένοι», αναφέρεται στη λεζάντα, προμηνύοντας εκπλήξεις και δράσεις που «κόβουν» την ανάσα.

⏳Έρχεται η γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας!

✈️Ζήσε την εμπειρία, νιώσε τη συγκίνηση!

?Μείνετε συντονισμένοι ....... pic.twitter.com/PABWFUhBOe — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) October 17, 2025

Την 11η Ιουνίου 1954, καθιερώθηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ως προστάτης της Πολεμικής Αεροπορίας και η εορτή του (8 Νοεμβρίου) η επίσημη αεροπορική εορτή, η οποία εορτάζεται με λαμπρότητα σε όλες τις Μονάδες.

Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι άγγελος, δηλαδή κτιστό, αόρατο και τέλειο πνεύμα, το οποίο δεν το περιορίζει ούτε ο χρόνος, ούτε ο χώρος. Επιπλέον, είναι και ο μόνος που ονομάζεται Αρχάγγελος κατά την Αγία Γραφή καθώς και «ένας των πρώτων αρχόντων» και «άρχων» και το όνομά του σημαίνει «ποιος Είναι Όμοιος με τον Θεό;».

Είναι άγγελος, ο οποίος εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Εωσφόρος, το όνομα του οποίου σημαίνει «αυτός που φέρει το φως», ενώ κατείχε την ύψιστη θέση στην κτιστή τελειότητα, ηγήθηκε μικρής ομάδας στασιαστών αγγέλων (μετέπειτα δαίμονες), οι οποίοι ήθελαν να μην υπακούσουν στις διαταγές του Θεού, και επαναστάτησαν.

Τη στιγμή εκείνη, ο έως τότε Άγγελος Μιχαήλ ανέλαβε σημαίνοντα ρόλο στην υποστολή της ανταρσίας του, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του Αρχάγγελου. Μάλιστα, ήταν εκείνος που ανήγγειλε στον Αβραάμ την ανάγκη θυσίας του γιου του, Ισαάκ, ενώ ήταν και εκείνος που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο.

Στην Καινή Διαθήκη, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι εκείνος που θα αναγγείλει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού και την αρπαγή της εκκλησίας Του, ενώ είναι παρών και στον Ιησού του Ναυί, την πτώση της Ιεριχούς, καθώς και στις ιστορίες του Εμμανουήλ, Δαβίδ και Ηλία. Πάντοτε κρατά ρομφαία, η οποία δίνει την πύρινη τιμωρία στους εχθρούς του Θεού.

Τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον συναντάμε επίσης και στην κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όπως επίσης και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, όπου ως επικεφαλής των Αγγέλων πολεμά τον Σατανά.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο Μιχαήλ θεωρείται από τον λαό ότι είναι ο ψυχοπομπός άγγελος, δηλαδή μεταφέρει τις ψυχές στον ουρανό. Σε ορισμένες περιοχές, όπως τη Θράκη, υπάρχουν κάποιες προλήψεις και ο κόσμος δεν αφήνει τη μέρα αυτή τα παπούτσια του έξω από το σπίτι, για να μην τα δει ο Αρχάγγελος και «ενθυμηθεί αυτούς και αναλάβει εκ της ζωής».

Γνωστό είναι και το θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ στους Κολοσσούς της Φρυγίας. Στην περιοχή των Κολοσσών, είχε αναβλύσει πηγή με αγιασμένο νερό που θεράπευε κάθε αρρώστια. Εκεί χτίστηκε ναός στο όνομα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Οι ειδωλολάτρες στράφηκαν εναντίον του ιερέα του ναού, τον οποίο όμως προστάτευσε ο Αρχάγγελος και σώθηκε.

Οι ειδωλολάτρες δοκίμασαν τότε να εκτρέψουν τον ρου ενός ποταμού για να πνίξουν τον ιερέα και να καταστρέψουν το ναό. Τότε, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ επενέβη και με τη ρομφαία του έσκισε στα δύο τη γη και τα νερά χωνεύθηκαν μέσα. Μέχρι σήμερα, τα νερά των ποταμών χωνεύονται, γι’ αυτό και το μέρος ονομάστηκε Χώναι.