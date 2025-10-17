Συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελληνικής και της Τουρκικής Ακτοφυλακής στην Κω

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, επιβεβαιώθηκε και συμφωνήθηκε η συνέχιση της άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών

Συνάντηση αντιπροσωπειών της Ελληνικής και της Τουρκικής Ακτοφυλακής στην Κω
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη νήσο Κω συνάντηση των Περιφερειακών Διοικητών Αιγαίου της Ελληνικής και της Τουρκικής Ακτοφυλακής. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, επιβεβαιώθηκε και συμφωνήθηκε η συνέχιση της άριστης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Αυτή η συνεργασία αφορά τόσο το θαλάσσιο πεδίο επιχειρήσεων όσο και το επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, όπως είχε αποφασιστεί στην προηγούμενη συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους στο Κουσάντασι της Τουρκίας. Η εντατικοποίηση αυτής της συνεργασίας έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε μείωση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία και στην πάταξη εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς επιτελικά στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και περιφερειακοί Διοικητές και Λιμενάρχες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η τουρκική αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από περιφερειακούς Διοικητές και Λιμενάρχες της αντίστοιχης ευρύτερης περιοχής, καθώς και επιτελικά στελέχη της Τουρκικής Ακτοφυλακής από την Άγκυρα.

Οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν εκ νέου εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026, με την ευθύνη της διοργάνωσης να αναλαμβάνει η Τουρκική Ακτοφυλακή.

