Ηράκλειο: 32χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του και τράπηκε σε φυγή

Δύσκολες ώρες βίωσε μια 35χρονη γυναίκα την Τρίτη (21/10) καθώς ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το ζευγάρι με καταγωγή από την Βουλγαρία που διαμένουν μόνιμα στο Ηράκλειο είχαν έναν έντονο καυγά το απόγευμα της Τρίτης, με τον 32χρονο να επιτίθεται και να χτυπά με χέρια και με πόδια την σύντροφό του ενώ παράλληλα την έβριζε.

Ο 32χρονος μετά την πράξη του έσπευσε να εξαφανιστεί από το σπίτι.

Το 35χρονο θύμα κατήγγειλε στις αρχές την κακοποίησή της, επισημαίνοντας ότι ο 32χρονος τη χτυπούσε στο κεφάλι και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός της.

Ο νεαρός αναζητείται, ενώ η 35χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε να πάρει panic button.

Διαβάστε επίσης