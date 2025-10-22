Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο με την παράσυρση μητέρας και παιδιού

Συγκλονίζει βίντεο ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στο Περιστέριτην Τρίτη (21/10),με την παράσυρση μητέρας και του 2χρονου παιδιού της.

Σε απόσπασμα που βλέπει το «φως» της δημοσιότητας αποτυπώνονται τα δραματικά δευτερόλεπτα έπειτα από την σύγκρουση, με τους περαστικούς να τρέχουν να απεγκλωβίσουν το αγοράκι κάτω από το σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός Ι.Χ. κάμπριο έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το σταθμευμένο όχημα παρασύρθηκε και χτύπησε μια γυναίκα η οποία είχε μαζί της ένα 2χρονο παιδί, όπου προσπαθούσαν να περάσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν μητέρα και παιδί στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί πολύς κόσμος στο σημείο.

