Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Περγάμου και Αριστομένους
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΓΟΥΔΙ
Λοχαγού Σπηλιωτοπούλου και Λεωφ. Γ. Παπανδρέου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
Αλεξανδρουπόλεως και Τίρυνθος
