Τραγωδία στην Πάτρα: 38χρονη βρέθηκε νεκρή στη δομή του ΟΚΑΝΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (24/10) στη δομή του ΟΚΑΝΑ στην πόλης της Πάτρας, μετά το θάνατο μίας 38χρονης γυναίκας.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής .

Όπως αναφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της 38χρονης που είναι τρόφιμος της δομής οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

