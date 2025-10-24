Τραγωδία στην Πάτρα: 38χρονη βρέθηκε νεκρή στη δομή του ΟΚΑΝΑ
Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (24/10) στη δομή του ΟΚΑΝΑ στην πόλης της Πάτρας, μετά το θάνατο μίας 38χρονης γυναίκας.
Άμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής .
Όπως αναφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της 38χρονης που είναι τρόφιμος της δομής οφείλεται σε παθολογικά αίτια.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Απαλλάχθηκε για την υπόθεση Λανουά
14:35 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος: Φωτιά σε διώροφη κατοικία στο Λαμπέτι
14:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ