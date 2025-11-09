Μετά την ανάβαση στον Όλυμπο με κορίτσι ΑΜΕΑ, ο Σωτήρης κωπηλάτησε Πάτρα-Αθήνα για καλό σκοπό

Μετά την ανάβαση στον Όλυμπο πέρυσι τον Σεπτέμβριο, έχοντας ένα κορίτσι ΑΜΕΑ στην πλάτη του, ο Σωτήρης Μπαρμπαρόσος κωπηλάτησε από την Πάτρα έως την Αθήνα για καλό σκοπό. Ο αθλητής μεγάλων αποστάσεων ανέλαβε μια μοναδική αποστολή, μεταφέροντας ένα μήνυμα δύναμης, ελπίδας και πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

Όπως αναφέρει στο Newsbomb ο ίδιος, «αυτό που με ώθησε είναι η πίστη μου ότι μέσω του αθλητισμού μπορώ να προσφέρω. Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε διαδρομή που διανύω είναι ένας τρόπος να εμπνεύσω τον κόσμο να μην αμελεί την υγεία του».

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η σκέψη που τον κρατάει δυνατό είναι η επίδραση που μπορεί να έχει στον κόσμο: «Η μεγαλύτερη μου δύναμη είναι η σκέψη ότι κάθε γυναίκα που θα κάνει έναν προληπτικό έλεγχο μπορεί να κερδίσει μια ολόκληρη ζωή. Αυτή η ελπίδα και η σκέψη ότι βοηθάμε κάποιον να ζήσει περισσότερο μια ποιοτική ζωή με υγεία είναι η μεγαλύτερη μου έμπνευση», λέει.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσω του #RowForLife Challenge είναι απλό και άμεσο: «Μια εξέταση, μια στιγμή, μπορεί να μας χαρίσει μια ολόκληρη ζωή. Ας μην αμελούμε την πρόληψη, γιατί είναι το πιο ισχυρό μας όπλο».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου & Επικοινωνίας Ε.Ε.Σ. Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, εξηγεί πώς γεννήθηκε η ιδέα να συνδυαστεί μια αθλητική πρόκληση με ένα τόσο σημαντικό μήνυμα: όπως αναφέρει, η ιδέα του #RowForLife Challenge «γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να “μιλήσουμε” για την πρόληψη με έναν διαφορετικό, πιο ζωντανό και συμμετοχικό τρόπο. Θέλαμε να ξεφύγουμε από τα τυπικά ενημερωτικά πλαίσια και να εμπνεύσουμε τον κόσμο να δράσει».

Ο κ. Γαβριλίδης τονίζει ότι «ο αθλητισμός, και ειδικά η κωπηλασία, συμβολίζει τη δύναμη, την αντοχή και τη συνεργασία, αξίες ταυτόσημες με τον αγώνα που δίνουν οι γυναίκες απέναντι στον καρκίνο του μαστού αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό της Κινητής Ομάδας Υγείας του Ε.Ε.Σ., που ταξιδεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη την Ελλάδα για το σκοπό αυτό».

Σχετικά με τη στρατηγική του Ερυθρού Σταυρού ώστε το μήνυμα της πρόληψης να φτάσει σε όλο το κοινό, ο κ. Γαβριλίδης επισημαίνει ότι στηρίζεται σε «μια απλή αλλά δυνατή ιδέα: η πρόληψη μπορεί να είναι σύγχρονη, θετική και κοινωνικά “μεταδοτική”. Χρησιμοποιούμε συνδυαστικά δράσεις ευαισθητοποίησης, κοινωνικά δίκτυα, συνεργασίες με influencers και αθλητές, καθώς και ισχυρή παρουσία στα ΜΜΕ. Με το σύνθημα “Μια εξέταση. Μια στιγμή. Για μια ζωή”, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό κοινωνικό ρεύμα, όπου η φροντίδα του εαυτού μας είναι ένδειξη αυτοπεποίθησης και όχι φόβου».

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, ο κ. Γαβριλίδης τονίζει ότι «το #RowForLife είναι μόνο η αρχή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σχεδιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών ενημέρωσης και πρόληψης σε όλη τη χώρα, με κινητές μονάδες υγείας, δωρεάν εξετάσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια αυτοεξέτασης και συνεργασίες με τοπικούς φορείς. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τη συζήτηση ζωντανή όλο τον χρόνο, όχι μόνο τον Οκτώβριο».

