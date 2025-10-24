Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση το απόγευμα της Παρασκευής στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής με εκτεταμένες ουρές και μποτιλιαρίσματα τόσο στον Κηφισό, όσο και στη λεωφόρο Κηφισίας, στην Ανατολική και Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, καθώς και στη λεωφόρο Κηφισού και Αθηνών.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό.

Συγκεκριμένα καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: άνω των 30΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/cX1tP4JDuz — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 24, 2025

Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων της 28ης Οκτωβρίου

Στο μεταξύ υπάρχουν και αυτοί που φρόντισαν να πάρουν άδεια προκειμένου να ταξιδέψουν εκτός της πρωτεύουσας για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου μιας και ο καιρός θα μας κάνει την χάρη και θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες.

Ήδη από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής παρατηρείται ολοένα αυξανόμενη κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών με κατεύθυνση προς Ελευσίνα.

