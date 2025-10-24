Εύβοια: 40χρονος άνδρας λιποθύμησε ενώ περπατούσε - Χτύπησε το κεφάλι του - Εισήχθη στο νοσοκομείο

Ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) στα Ψαχνά Ευβοίας, όταν ένας άνδρας λιποθύμησε ενώ περπατούσε.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eviaonline άνδρας 40 ετών έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο κέντρο των Ψαχνών στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων κοντά στον Ιερό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Ψαχνών και έπειτα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Διαβάστε επίσης