Εύβοια: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες - Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε
Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/10) στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην βόρεια Εύβοια, με ένα αυτοκίνητο να εκτρέπεται για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους της πορείας του και να ανατρέπεται, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις επιβάτες.
Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, σύμφωνα με το eviaonline.gr.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τους μετέφερε στο Κ.Υ. Μαντουδίου.
