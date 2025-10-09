Εύβοια: Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και οχτώ τραυματίες στα Λέπουρα

Τοχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (8/10) στην περιοχή Λαμπούσα, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, λίγο μετά τα Λέπουρα Εύβοιας

Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους με σφοδρότητα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δύο εξ αυτών φέρονται να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση. Οι άλλοι τέσσερις μεταφέρθηκαν με δικό τους μέσο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο της του θανατηφόρου τροχαίου έσπευσε η Τροχαία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οχτώ πυροσβέστες.

Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.