Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Ζάρακες Ευβοίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 σε δασική περιοχή κοντά στην παραλία Ζαράκων, στην Εύβοια, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, καθώς και 18 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται με στόχο τον άμεσο περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές.