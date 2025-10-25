Θεσσαλονίκη: Μετέφερε με φορτηγό 11 Κινέζους που μπήκαν παράνομα στη χώρα

Χειροπέδες σε 59χρονο οδηγό φορτηγού και στην 48χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος

Θεσσαλονίκη: Μετέφερε με φορτηγό 11 Κινέζους που μπήκαν παράνομα στη χώρα
Ένας 59χρονος οδηγός φορτηγού συνελήφθη την Παρασκευή (24/10) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης για παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, εντόπισαν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας, Δ.Χ. Φορτηγό με επικαθήμενο που οδηγούσε ο 59χρονος και σε έλεγχο που ακολούθησε, σε συνεργασία με υπαλλήλους του Α΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης, εντός του επικαθήμενου εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένοι σε καρότσα, πίσω από παλέτες με εμπορεύματα, έντεκα αλλοδαποί με καταγωγή από την Κίνα, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν αεροπορικώς σε γειτονική χώρα και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο εν λόγω όχημα με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το thestival.gr.

Επιπλέον συνελήφθη 48χρονη ημεδαπή, ως ιδιοκτήτρια του οχήματος, ενώ κατασχέθηκαν το ανωτέρω φορτηγό και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θέρμης, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

