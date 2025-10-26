Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

Ένα περίεργο περιστατικό έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές τις τελευταίες ημέρες, καθώς πόνυ κλάπηκε μέρα- μεσημέρι από ιδιόκτητο χώρο στη νότια πλευρά της Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 10:45 το πρωί του Σαββάτου, ένα μαύρο τζιπ αυτοκίνητο που είχε πίσω του ένα γκρι τρέιλερ στάθμευσε στη συμβολή των οδών Δαμάστας και Χαλκομάτας, όπου βρίσκεται το πόνυ.

Από το αυτοκίνητο κατέβηκαν τα δύο από τα τρία άτομα, μία γυναίκα και ένα ανήλικο κοριτσάκι, που προσέγγισαν το μικρό άλογο, του έβγαλαν το κολάρο, του φόρεσαν άλλο και το οδήγησαν προς το εσωτερικό του τρέιλερ.

Αυτόπτης μάρτυρας και γείτονας, ρώτησε τις δύο γυναίκες, τι ακριβώς συμβαίνει και που πάνε το συγκεκριμένο πόνυ και η απάντηση που εισέπραξαν ήταν «Το αγοράσαμε, είναι δικό μας». Αξίζει να σημειωθεί πως, καθ’ όλη τη διάρκεια, αυτής της «επιχείρησης», ο οδηγός του αυτοκινήτου, παρέμεινε στη θέση του.

Οι ιδιοκτήτες του πόνυ, μόλις αντιλήφθηκαν την απουσία του ζώου, επικοινώνησαν με τις αστυνομικές αρχές, που άρχιζαν αν συλλέγουν υλικό για την εύρεσή του.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το Star Κεντρικής Ελλάδας δείχνει το αυτοκίνητο να κινείται αρχικά από την οδό Δαμάστας και να στρίβει στην Κραββαρίτου.

Πηγή: tvstar.gr