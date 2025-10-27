Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό μετά από κατάρρευση ταράτσας

Όλα συνέβησαν σήμερα, λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι, όταν ένας άντρας ηλικίας 65 ετών έπεσε στο κενό, λόγω της κατάρρευσης ταράτσας, από ύψος περίπου 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα

Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό μετά από κατάρρευση ταράτσας
Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, όπου ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από κατάρρευση ταράτσας σπιτιού στην Αξό Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το cretapost όλα συνέβησαν σήμερα, λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι, όταν ένας άντρας ηλικίας 65 ετών έπεσε στο κενό, λόγω της κατάρρευσης ταράτσας, από ύψος περίπου 10 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο επικράτησε πανικός και αναστάτωση με τους παρευρισκόμενους να ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άμεσα έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 10 άντρες και από την ΕΜΑΚ προκειμένου να τον απεγκλωβίσει. Την ίδια ώρα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άντρες της αστυνομίας για την διερεύνηση του τραγικού περιστατικού.

