Λαμία: Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν δέντρο σε παιδική χαρά

Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε κόσμος τη στιγμή της πτώσης του δέντρου

Ο ανοιξιάτικος καιρός που επικράτησε σήμερα στη Λαμία συνοδεύτηκε με ισχυρούς ανέμους, με τις ριπές να φτάνουν τα 42 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώση ολόκληρου δέντρου σε παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Δοϊράνης και Δερβενακίων.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε κόσμος τη στιγμή της πτώσης, όπως αναφέρει το lamiareport.

Το περιστατικό δημιούργησε προσωρινό πρόβλημα στην κυκλοφορία, με την Τροχαία να προχωρά σε ρυθμίσεις και την Πυροσβεστική να καλείται για την απομάκρυνση του δέντρου.

Ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν και σε άλλα σημεία της Λαμίας, καθώς αρκετά κλαδιά έσπασαν λόγω της έντασης του ανέμου, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν επιπλέον προβλήματα ή υλικές ζημιές μεγάλης έκτασης.

