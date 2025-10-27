Τρόμο έσπειρε 32χρονος στον ΒΟΑΚ: Έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα

Οκτώ συνολικά οχήματα, σύμφωνα με το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ, δέχθηκαν «επίθεση» εν κινήσει από τον 32χρονο, ανάμεσα στα οποία και ενοικιαζόμενα στα οποία επέβαιναν τουρίστες

Τρόμο έσπειρε 32χρονος στον ΒΟΑΚ: Έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα

Το μαύρο Chevrolet του 32χρονου

Τον τρόμο και τον πανικό έσπειρε επί του ΒΟΑΚ, στο τμήμα από Πρασσά μέχρι Γούβες, το πρωί της Δευτέρας, ο οδηγός ενός παλιού μαύρου Chevrolet, ο οποίος άρχισε να πέφτει διαδοχικά με δύναμη σε προπορευόμενα αυτοκίνητα σκόπιμα, με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των οδηγών και των συνεπιβατών τους.

Άτομα που ενεπλάκησαν στο συμβάν περιγράφουν στο Cretalive.gr ότι «είδαν τον χάρο με τα μάτια τους» αφού το μαύρο Chevrolet έπεφτε στο πίσω μέρος των δικών τους οχημάτων, με αποτέλεσμα κάποια να εκτραπούν της πορείας τους, να πέσουν ακόμα και στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ή στα μεσαία διαχωριστικά στηθαία του δρόμου.

Οκτώ συνολικά οχήματα, σύμφωνα με το Τμήμα Τροχαίας ΒΟΑΚ, δέχθηκαν «επίθεση» εν κινήσει, ανάμεσα στα οποία και ενοικιαζόμενα στα οποία επέβαιναν τουρίστες. Οικογένεια τουριστών με μικρά παιδιά δεν μπορούσαν να συνέλθουν από το σοκ. «Ήθελε να μας σκοτώσει. Το νιώσαμε. Προσπαθούσε να "σκαρφαλώσει" πάνω στο αυτοκίνητο μας» ξέσπασε σε κλάματα τουρίστρια που έχει έρθει οικογενειακώς για διακοπές στην Κρήτη.

Ένας ακόμη μάρτυρας, ο οποίος κινούνταν επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, περιέγραψε στο Cretalive.gr ότι γύρω στις 11.15 με 11.20 τον τράκαρε με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο οδηγός του μαύρου Chevrlolet.

«Κοιτούσα στον καθρέφτη όταν ξαφνικά είδα το μαύρο όχημα να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Το καπό του "έπαιζε". Μέχρι να το σκεφτώ και να κοιτάξω ξανά στον καθρέφτη, με χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του οχήματος. Με πέταξε πάνω στο κράσπεδο…».

Όπως περιγράφει ο οδηγός, το αυτοκίνητο του έπεσε πάνω στο μεσαίο διαχωριστικό, όμως το αυτοκίνητο επανήλθε κανονικά στο δρόμο. Τότε ήταν που ο οδηγός έπεσε και πάλι πάνω του. Αυτή τη φορά το αυτοκίνητο έπεσε δεξιά, στο χαντάκι. «Εγώ ήμουν το 7ο αυτοκίνητο στην σειρά» είπε. «Η τύχη ήταν που μάς χτυπούσε από πίσω και έτσι απορροφούσε την «ενέργεια» του τρακαρίσματος, αλλιώς θα είχαμε δράματα. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κόσμο» ανέφερε.

Όπως προέκυψε, επρόκειτο για 32χρονο Αλβανό, ο οποίος λίγο αργότερα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όχημα του καθώς είχε σκάσει το λάστιχο. Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και κατευθύνθηκε προς Ηράκλειο. Αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι και τον συνέλαβαν.

