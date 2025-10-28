Κίνηση τώρα: Καραμπόλα 4 οχημάτων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Λαμία

Τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν στον Κηφισό το μεσημέρι της Τρίτης (28/10/2025), προκαλώντας σοβαρό τροχαίο και σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν γερανοί για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων, ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν τους τραυματίες.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού παρουσίασε αυξημένη κίνηση αμέσως μετά το συμβάν, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση ομαλοποιήθηκε.