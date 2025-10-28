Φωτιά σε καφετέρια στην Ηλιούπολη

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καθώς και εθελοντές με εθελοντικά οχήματα και υδροφόρα. Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο και σύντομα ξεκίνησε η κατάσβεση. Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές φθορές.

Φωτιά σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου.

