Ναύπακτος: 23χρονη τραυματίστηκε σε εμποροπανήγυρη - Της έπεσε στο κεφάλι σίδερο από στέγαστρο

Περιπέτεια για μία νεαρή κοπέλα που την Κυριακή (26/10) τραυματίστηκε ενώ έκανε την βόλτα της στην εμποροπανήγυρη στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου όταν ένα κομμάτι σιδήρου αποκολλήθηκε από την οροφή στεγάστρου και της έπεσε στο κεφάλι.

Η τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος εργολάβος, ως υπεύθυνος του έργου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού σώματος

«Tις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ναυπάκτου για τραυματισμό μίας 23χρονης ημεδαπής από σίδερο το οποίο έπεσε από την οροφή στεγάστρου εμποροπανήγυρης, στην περιοχή Γρίμποβο Ναυπάκτου, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Η τραυματίας μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου για ιατρική περίθαλψη. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ναυπάκτου του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 74χρονος υπεύθυνος εργολάβος, για παράβαση του άρθρου 314 Π.Κ. “Σωματική βλάβη από αμέλεια”».

