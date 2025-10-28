Τύρναβος: Άγριο επεισόδιο με άνδρα που απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του

Στο επεισόδιο τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στον Τύρναβο, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους, κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει το TirnavosPress.gr, κατά την επέμβαση των αστυνομικών για να αφοπλίσουν τον άνδρα, προκλήθηκε άγρια συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη μετά από ένταση που διήρκεσε αρκετή ώρα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.

Πατέρας και κόρη οδηγήθήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

