Τραγωδία στη Λαμία: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Ο άτυχος άνδρας το τελευταίο διάστημα διέμενε μόνος στο σπίτι του
Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του σε γειτονιά της νότιας Λαμίας ένας 62χρονος το βράδυ της Τρίτης (28/10).
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, ο άνδρας το τελευταίο διάστημα έμενε μόνος στο σπίτι και όταν οι δικοί του άνθρωποι προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του δεν τα κατάφεραν κι ανησύχησαν.
Δυστυχώς οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν όταν μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν τον άνθρωπό τους χωρίς τις αισθήσεις του.
Από την αστυνομία αποκλείστηκε η πιθανότητα τέλεσης εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι «έφυγε» από παθολογικά αίτια. Ωστόσο από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.
