Ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού επίτιμο μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Την Δευτέρα (27/10), στην κατάμεστη κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Μεγάρου του Φ.Σ. Παρνασσός, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος του ιστορικού και εμβληματικού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, κατά τη διάρκεια της Επετειακής εκδήλωσης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τιμή για τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ., καθώς αντανακλά την αδιάλειπτη προσφορά του στον άνθρωπο και την κοινωνία. Την απονομή πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τον Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. και το τεράστιο ανθρωπιστικό και κοινωνικό του έργο όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ., Dr. Αντώνιος Αυγερινός, στην επετειακή ομιλία του με τίτλο:

«H δραστική και τελεσφόρα υγειονομική και ανθρωπιστική προσφορά του Ε.Ε.Σ. στο μαχόμενο Έθνος κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο 1940-41», αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Συλλόγου για την τιμητική αυτή διάκριση, τονίζοντας ότι ο Ε.Ε.Σ. συμπορεύεται και συνοδοιπορεί με τον Ιστορικό Φ.Σ. Παρνασσό καθώς υπηρετούν διαχρονικά με συνέπεια τον άνθρωπο, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έπος του ’40 και την καθοριστική συμβολή των Νοσηλευτριών του Ε.Ε.Σ. που θυσιάστηκαν στο πλευρό του Έλληνα στρατιώτη, φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές της τεράστιας και πολυδιάστατης προσφορά τους. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μεταξύ άλλων, ανέφερε: “Η αξιοθαύμαστη και αστείρευτη ψυχή της Ελληνίδας νοσηλεύτριας, έγραψε χρυσές σελίδες προσφοράς και έγινε συνώνυμο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας. Προσηλωμένοι στη βαριά κληρονομιά που παραλάβαμε, συνεχίζουμε σήμερα το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ακολουθώντας τα ιδεώδη εκείνων των αγωνιστών και αποδίδοντας φόρο τιμής σε όλους τους ήρωες του Ε.Ε.Σ. του έπους του ΄40, οι οποίοι επέδειξαν ασύλληπτη γενναιότητα που ξεπήδησε από την ηρωική ελληνική ψυχή».

Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε βραβείο κοινωνικής αναγνώρισης στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου και Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Κισσάμου του Ε.Ε.Σ., κ.κ. Αμφιλόχιο.

