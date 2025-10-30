Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Από την ακούσιο νοσηλεία στην εκούσια... ασυδοσία

Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως και 800 ευρώ

Η Καθημερινή: 300 αστυνομικοί στα μουσεία

Τα Νέα: Μείωση φορολογίας

08:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένστολοι για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων: Το σχέδιο για αποφυγή κλοπών «αλά Λούβρο»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Παγανιστική, ρωμαϊκή, χριστιανική ή απλά αμερικανική γιορτή;

08:34LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Ερωτική απόδραση με τον Μάκη Παντζόπουλο για τα γενέθλιά της - Εικόνες

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί και οι γονείς - Επέζησε μόνο η 18χρονη κόρη

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ σε συνταξιούχους και επιστροφή ενοικίου - Ανακοινώθηκε η ημερομηνία

08:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari: «Οι πελάτες μας στραβώνουν λιγάκι με την μακροχρόνια αναμονή»

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό - Πάνω από 30΄ καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Τροχαίο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

07:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού από το τόπο της τραγωδίας

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 23χρονος δικυκλιστής

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Άκουσαν την καρδιά του γιου τους στο στήθος του παιδιού που δέχτηκε την μεταμόσχευση

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Σι: «Η συνάντησή μας πήρε 12 στα 10» - Οι συμφωνίες για σπάνιες γαίες και δασμούς και οι δοκιμές πυρηνικών μετά από 33 χρόνια

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαίρης Χρονοπούλου: «Ήταν δολοφονία», λένε δύο στενοί της φίλοι - Τα 40 αποδεικτικά στοιχεία που κατέθεσαν στην ΓΑΔΑ

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι ποσά θα εισπράξουν πάνω από 1,1 εκατομμύρια ενοικιαστές - Πίνακας με παραδείγματα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:58ΕΛΛΑΔΑ

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη του Γένους Σχολή: «Ξεσπιτώνονται» μαθητές και καθηγητές για αντισεισμικές εργασίες – Σενάριο για μαθήματα σε κοντέινερ στην αυλή

06:40LIFESTYLE

Φωτιά στα… βράδια του Σαββατοκύριακου – Τι αλλάζει στα κανάλια

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός AKTOR: Όποιο deal κυνήγησε, το πέτυχε με ευκολία

