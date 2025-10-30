Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Από την ακούσιο νοσηλεία στην εκούσια... ασυδοσία
Ελεύθερος Τύπος: Ποιοι και πότε θα πάρουν έως και 800 ευρώ
Η Καθημερινή: 300 αστυνομικοί στα μουσεία
Τα Νέα: Μείωση φορολογίας
08:06 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ferrari: «Οι πελάτες μας στραβώνουν λιγάκι με την μακροχρόνια αναμονή»
06:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
