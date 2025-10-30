Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το δυστύχημα με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής

Με αίμα βάφτηκε για μία ακόμη φορά η άσφαλτος στα Γλυκά Νερά.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, όταν ο 23χρονος μοτοσικλετιστής ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Λαυρίου έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να προσκρούσει στη διαχωριστική λωρίδα και να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Όπως διαπιστώθηκε ο άτυχος νέος δεν φορούσε κράνους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 23χρονος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Η στιγμή της τραγωδίας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε στο δελτίο ειδήσεων του Star, φαίνεται η μοτοσικλέτα να χάνει τον έλεγχο και να παρασύρεται για αρκετά μέτρα πριν προσκρούσει στη νησίδα.

«Η μηχανή ακούμπησε στο κράσπεδο, γλίστρησε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα. Δεν εμπλέκεται άλλο όχημα. Η μηχανή κατέληξε μόνη της, δυστυχώς», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος.

Ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και, σύμφωνα με τους κατοίκους, οι διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

Ο άτυχος 23χρονος, που σύμφωνα με πληροφορίες ονομαζόταν Τριαντάφυλλος, είχε βγει το βράδυ με φίλους του για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα, συνέβη το μοιραίο.

Από το πρωί, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο σημείο του δυστυχήματος, προσπαθώντας να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Ο 23χρονος Τριαντάφυλλος

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, όπου γίνονται συχνά αναστροφές και τροχαία ατυχήματα.

«Πράγματι εδώ υπάρχει μια νησίδα και έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο», δήλωσε κάτοικος των Γλυκών Νερών.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ο νεαρός δεν φορούσε κράνος.

Το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Λαυρίου είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, πολλοί οδηγοί το αγνοούν.

