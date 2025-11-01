Λεό Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών

Ο Λεό Λέανδρος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Πευκί Ευβοίας

Newsbomb

Λεό Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών
Η Βίκυ Λέανδρος και ο πατέρας της, Λεό
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του πατέρα της Βίκυς Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών.

Ο Λεό Λέανδρος άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου ζούσε.

Ποιος ήταν ο Λεό Λέανδρος

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου, γνωστός καλλιτεχνικά σε Ελλάδα και εξωτερικό ως Λεό Λέανδρος, ήταν τραγουδιστής και συνθέτης-στιχουργός και είχε γράψει πολλές από τις πρώτες επιτυχίες της κόρης του, μεταξύ των οποίων το «Après toi», με το οποίο είχε κερδίσει στη Eurovision το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Πατέρας και κόρη δεν είχαν καλές σχέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Πέρσι, μάλιστα, εκείνος της είχε στείλει εξώδικο για να μην ερμηνεύσει τα τραγούδια του στο Ηρώδειο, επειδή δεν αναφερόταν το όνομά του στο πρόγραμμα της συναυλίας.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα, ερμηνεύοντας «ελαφρά» τραγούδια και συνεργαζόμενος με διάφορους γνωστούς συνθέτες της εποχής. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ωστόσο μετανάστευσε με την σύζυγό του στη Γερμανία, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του για μια μουσική καριέρα.

Ήταν μάλιστα ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, τον οποίο συνέθεσαν, το 1958, ο Γιώργος Οικονομίδης και ο Γιώργος Μουζάκης.

Η κόρη του, Βασιλική, έμεινε πίσω στην Ελλάδα με τη γιαγιά της και εγκαταστάθηκε με τους γονείς της στην Γερμανία, το 1958, σε ηλικία 8 ετών. Μετά από τρία χρόνια ωστόσο οι γονείς της χώρισαν και εκείνη εκδήλωσε την επιθυμία να μείνει με τον πατέρα της στο Αμβούργο.

Ήταν μόλις 13 ετών, όταν του εκμυστηρεύθηκε πως θέλει να γίνει και η ίδια τραγουδίστρια. Εκείνος, παρότι αρχικά την αποθάρρυνε, καθώς γνώριζε πως το επάγγελμα ήταν σκληρό, πείστηκε και της έκανε μαθήματα φωνητικής, ενώ υπό την καθοδήγησή του κυκλοφόρησε στα 16 της χρόνια τον πρώτο της δίσκο.

Η πρωτιά στην Eurovision και οι τεράστιοι δρόμοι που ανοίχτηκαν μπροστά στην κόρη του, τον έκαναν να εγκαταλείψει την επιτυχημένη καριέρα του τραγουδιστή, που διέγραφε με το όνομα Λεό Λέανδρος, και να αφοσιωθεί στην ανερχόμενη Βίκυ.

Υπέγραφε τη μουσική των τραγουδιών της, με το ψευδώνυμο Mario Panas και αναλάμβανε αποκλειστικά την παραγωγή των δίσκων και των συναυλιών της, ενώ παράλληλα έκανε παραγωγές και για άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη.

Μέχρι το 1993, που αποφάσισε να αποσυρθεί προκειμένου να αφοσιωθεί στη νέα οικογένεια που είχε δημιουργήσει και τη μόλις τριών ετών τότε μικρότερη κόρη του, το όνομά του ήταν απόλυτα συνυφασμένο με την καριέρα της Βίκυ Λέανδρος. Ήταν εκείνος μάλιστα που είχε ανακοινώσει το διαζύγιό της με τον με τον Γερμανό βαρόνο Enno Von Rufin το 2005.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μολότοφ σε αμάξι της ΟΠΚΕ στο Λόφο Στρέφη

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Επιστρέφει στο θέατρο; Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του

13:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Δεν τα κατάφερε ο Παύλος Τσιτσιπάς, έμεινε εκτός κυρίως ταμπλό

13:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει» - Τι λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

13:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Η ώρα του Τζόκοβιτς! – Πότε αγωνίζεται στο Telekom Center Athens

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Δεν μπορεί να συνδέεται με εμένα ό,τι προκαλεί αντιδράσεις

13:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για την επιστροφή στις νίκες η Καλαμάτα, δύσκολη έξοδος για Νίκη Βόλου

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεό Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών

12:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξετυλίγεται το «πράσινο» κουβάρι - Ένα δίκτυο εταιρειών και ΚΥΔ με κομματικές διασυνδέσεις πίσω από τα πρόστιμα

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ταξιδεύουν τα ναρκωτικά από τη Λατινική Αμερική στις ΗΠΑ: Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες διαδρομές

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Με μαχαιριές στα χέρια και χτυπήματα στο κεφάλι η 75χρονη - Τι εξετάζει ο ιατροδικαστής - «Φώναζε βοήθεια, "την σκότωσαν"», λέει γειτόνισσα της ηλικιωμένης

12:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Με Παύλο Τσιτσιπά η πρώτη μέρα – Αυλαία με νίκη του Μόλτσαν

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό με τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου - Αναβίωσε παλιά βεντέτα

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά για κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ: «Αυτή η ξαφνική απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών - Πύργου: Συγκρούστηκαν 3 οχήματα, 7 οι τραυματίες

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελληνίδα πρίμα μπαλαρίνα που θα χορέψει στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αιματοκύλισμα για ένα σπίτι, τουλάχιστον τέσσερις νεκροί – Μαρτυρίες στο Newsbomb

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό με τρεις νεκρούς και 15 τραυματίες στα Βορίζια Ηρακλείου - Αναβίωσε παλιά βεντέτα

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Σπαρακτικές στιγμές στο Βενιζέλειο - Οργή συγγενών κατά της Αστυνομίας

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μολότοφ σε αμάξι της ΟΠΚΕ στο Λόφο Στρέφη

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λεό Λέανδρος: Πέθανε ο πατέρας της Βίκυ Λέανδρος σε ηλικία 102 ετών

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας - Πώς θα κινηθεί το σκηνικό έως τις 10 Νοεμβρίου

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μια παρέα νεαρών έδωσε… «γεύση» σε μια από τις δημοφιλέστερες γραμμές λεωφορείων της Αττικής!

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

10:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Γιατί γιορτάζουν τρεις φορές τον χρόνο - Ο λόγος που θεωρούνται προστάτες των ασθενών

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Ήταν πάντα κακοποιημένη» - Συγκλονίζει φίλη της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

12:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Σαμαρά για κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ: «Αυτή η ξαφνική απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί»

23:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

13:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Η μητέρα μου ήταν ανήμπορη να παλέψει» - Τι λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον 76χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Κίσσαμος: Θρηνεί η οικογένεια του 52χρονου, φοβούνται βεντέτα στο χωριό – «Ήταν ο καλύτερος πατέρας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ