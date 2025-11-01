Επίθεση με μολότοφ σε αμάξι της ΟΠΚΕ στο Λόφο Στρέφη

Σε αμάξι της ΟΠΚΕ επιτέθηκε με μολότοφ ομάδα αγνώστων στο Λόφο Στρέφη, νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (1/11), μία μέρα μετά τα σοβαρά επεισόδια και την ΕΔΕ σε αστυνομικούς.

Από την επίθεση ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που έχουν περιφράξει τον χώρο, απαγορεύοντας την πρόσβαση στους πολίτες.