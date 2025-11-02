Φθιώτιδα: Νεκροί δύο νεαροί σε τροχαίο – Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε σε δέντρο

Θρήνος στη Λοκρίδα του νομού Φθιώτιδας για τον αδόκητο χαμό δύο νεαρών που βγήκαν το Σαββατόβραδο για να διασκεδάσουν και «άφησαν» την τελευταία τους πνοή μέσα σε ένα ελαιοπερίβολο, έπειτα από σφοδρότατο τροχαίο.

Οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 25 ετών, έφυγαν από την Τραγάνα και πήγαν για να διασκεδάσουν σε μπαρ στην Αταλάντη, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Τα ξημερώματα, κινήθηκαν με το αυτοκίνητο στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην ελιά, με αποτέλεσμα οι δύο φίλοι να σκοτωθούν ακαριαία.

Όπως ανέφερε διερχόμενος οδηγός, το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να απογειώθηκε και να «καρφώθηκε» πάνω στη διχάλα του δέντρου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.