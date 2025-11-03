Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής (2/11).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»: «Στις 02/11/25, στις 18:30 ώρα, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, η Ελευθερία Λ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 03/11/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της

οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της

σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και

καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα

αθλητικά παπούτσια.»

