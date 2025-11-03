Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονης από την Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής (2/11).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»: «Στις 02/11/25, στις 18:30 ώρα, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, η Ελευθερία Λ., 13 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 03/11/2025 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της
οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή της
σε κίνδυνο. Η Ελευθερία Λ. έχει ύψος 1,62 μ., ζυγίζει 40 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και
καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη ζακέτα, μαύρο γιλέκο και μαύρα
αθλητικά παπούτσια.»
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01 ∙ LIFESTYLE
H Σίλια Κριθαριώτη υποδέχτηκε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη βεράντα της
19:17 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νεπάλ: Επτά νεκροί από χιονοστιβάδα στο όρος Yalung Ri
19:11 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας AKTOR - ΟΦΗ 3-0: Πρώτη νίκη για Αρκάδες - Ουραγοί οι Κρητικοί
19:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου στη Θεσσαλονίκη
19:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονης
17:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια
09:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ