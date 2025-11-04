Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (4/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 10:00:00 πμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά οδός:Π.ΣΤΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 11 έως κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1401 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 1204 Λειτουργία

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 11:00:00 πμ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. 883 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 11:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 330 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 1406 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 12:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΔΟΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΡΔΟΥ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 45 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1396 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 12:30:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ 501 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1237 Λειτουργία

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 2:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ - 9Η ΟΔΟΣ - 57Η ΟΔΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - - 52Η ΟΔΟΣ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 283 Λειτουργία

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 2:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΤΕΝΟ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 2:30:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 52 από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ 1358 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΝΗΝΗΣ απο κάθετο: ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΡΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 3:00:00 μμ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΤΡΕΣ - ΟΔΟΣ ΛΑΜΠΤΡΩΝ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΝΗΡΕΩΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ. 1496 Λειτουργία

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΥΑΚΙΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 33 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1397 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 4:00:00 μμ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΣΚΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ. 884 Κατασκευές

4/11/2025 8:00:00 πμ 4/11/2025 4:00:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΝΙ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΓΡΑΒΙΑΣ 500 Κατασκευές

4/11/2025 8:30:00 πμ 4/11/2025 10:30:00 πμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΥ ΜΟΚΑ έως κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ46 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ 1402 Κατασκευές

4/11/2025 8:30:00 πμ 4/11/2025 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ 1238 Λειτουργία

4/11/2025 8:30:00 πμ 4/11/2025 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΥΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ ΝΟ 6 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΥΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ ΝΟ 3 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 6 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1399 Κατασκευές

4/11/2025 8:30:00 πμ 4/11/2025 4:30:00 μμ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Μονά οδός:ΟΔΟΣ 29Η απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΑ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: ΟΔΟΣ 29Η από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΑ απο κάθετο: ΟΔΟΣ 29Η έως κάθετο: ΟΔΟΣ 31Η από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ 31Η απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΣΤΡΑ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ 31Η απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΣΤΡΑ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ 684 Κατασκευές

4/11/2025 9:00:00 πμ 4/11/2025 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΦΕΣΟΥ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 1400 Κατασκευές

4/11/2025 9:00:00 πμ 4/11/2025 11:00:00 πμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΝΟ 107 έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΝΟ 109 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΝΟ 107 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ 1403 Κατασκευές

4/11/2025 9:30:00 πμ 4/11/2025 11:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΑΒ.ΓΑΥΡΙΗΛ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ απο κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ έως κάθετο: ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ ΝΟ 17 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ έως κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟ 55 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ ΝΟ 15 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ 1398 Κατασκευές

4/11/2025 10:00:00 πμ 4/11/2025 2:00:00 μμ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΛΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ. 880 Κατασκευές

4/11/2025 10:30:00 πμ 4/11/2025 4:30:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΣΕΡΡΩΝ - Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΠΙΖΑΡΗ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ 502 Κατασκευές

4/11/2025 11:00:00 πμ 4/11/2025 2:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ. 881 Κατασκευές

4/11/2025 11:30:00 πμ 4/11/2025 2:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ 1239 Λειτουργία

4/11/2025 12:00:00 μμ 4/11/2025 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΦΟΙΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ 1206 Λειτουργία

4/11/2025 1:00:00 μμ 4/11/2005 5:00:00 μμ ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΛΟΥΤΣΑ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 284 Λειτουργία

4/11/2025 1:00:00 μμ 4/11/2025 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ 1240 Λειτουργία

4/11/2025 2:00:00 μμ 4/11/2025 4:00:00 μμ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 882 Κατασκευές