Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (4/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 10:00:00 πμ
ΔΑΦΝΗΣ
Μονά οδός:Π.ΣΤΑΛΔΑΡΗ απο κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 11 έως κάθετο: Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΝΟ 24 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1401
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1204
Λειτουργία
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 11:00:00 πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.
883
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 330 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1406
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΤΗΡΟΣ 39 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΑΙΟΥ απο κάθετο: ΓΟΡΔΟΥ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ ΝΟ 10 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΡΔΟΥ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΑΙΟΥ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ ΝΟ 45 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1396
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 12:30:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΘΡΑΚΗΣ
501
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΟΧΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1237
Λειτουργία
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 2:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΣ - 9Η ΟΔΟΣ - 57Η ΟΔΟΣ - ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ - ΚΡΗΤΗΣ - ΔΙΟΝΥΣΟΥ - - 52Η ΟΔΟΣ - ΑΕΤΟΡΑΧΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
283
Λειτουργία
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 2:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΤΕΝΟ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 2:30:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 52 από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ
1358
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΣΝΗΝΗΣ απο κάθετο: ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΠΛ. ΡΩΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 3:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΤΡΕΣ - ΟΔΟΣ ΛΑΜΠΤΡΩΝ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΝΗΡΕΩΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΕΡΑΣΙΝΟΥ - ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ.
1496
Λειτουργία
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 3:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΝΟ 15 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΚΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΥΑΚΙΝΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΑΚΙΝΘΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ απο κάθετο: ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΟ 33 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1397
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΣΚΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ.
884
Κατασκευές
4/11/2025 8:00:00 πμ
4/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΝΙ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΓΡΑΒΙΑΣ
500
Κατασκευές
4/11/2025 8:30:00 πμ
4/11/2025 10:30:00 πμ
ΑΛΙΜΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΣΜΗΝΑΓΟΥ ΜΟΚΑ έως κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟ46 από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ έως κάθετο: ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ έως κάθετο: ΜΑΒΙΛΗ από: 08:30 πμ έως: 10:30 πμ
1402
Κατασκευές
4/11/2025 8:30:00 πμ
4/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΑΥΤΟΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΑΝΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ
1238
Λειτουργία
4/11/2025 8:30:00 πμ
4/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΥΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ ΝΟ 6 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΥΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ ΝΟ 3 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓΚΥΛΗΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΓΚΥΛΗΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΕΝΩΝΟΣ ΝΟ 6 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΕΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΜΕΝΕΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1399
Κατασκευές
4/11/2025 8:30:00 πμ
4/11/2025 4:30:00 μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μονά οδός:ΟΔΟΣ 29Η απο κάθετο: ΜΙΣΤΡΑ έως κάθετο: ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟ 4 απο κάθετο: έως κάθετο: ΟΔΟΣ 29Η από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΜΙΣΤΡΑ απο κάθετο: ΟΔΟΣ 29Η έως κάθετο: ΟΔΟΣ 31Η από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ 31Η απο κάθετο: ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΣΤΡΑ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ Ζυγά οδός:ΟΔΟΣ 31Η απο κάθετο: ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έως κάθετο: ΜΙΣΤΡΑ από: 08:30 πμ έως: 04:30 μμ
684
Κατασκευές
4/11/2025 9:00:00 πμ
4/11/2025 11:00:00 πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός:ΜΕΛΑΝΤΙΑΣ απο κάθετο: ΕΦΕΣΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΦΕΣΟΥ ΝΟ 39 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1400
Κατασκευές
4/11/2025 9:00:00 πμ
4/11/2025 11:00:00 πμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΝΟ 107 έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΝΟ 109 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΝΟ 107 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1403
Κατασκευές
4/11/2025 9:30:00 πμ
4/11/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΣΟΥΛΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΑΒ.ΓΑΥΡΙΗΛ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ απο κάθετο: ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ έως κάθετο: ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ ΝΟ 17 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ απο κάθετο: ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ έως κάθετο: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟ 55 από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΝ.ΓΑΥΡΙΗΛ ΝΟ 15 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ
1398
Κατασκευές
4/11/2025 10:00:00 πμ
4/11/2025 2:00:00 μμ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΑΛΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΟΣ.
880
Κατασκευές
4/11/2025 10:30:00 πμ
4/11/2025 4:30:00 μμ
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΩΝ/ΛΕΩΣ - ΣΕΡΡΩΝ - Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ - ΦΑΒΙΕΡΟΥ - ΠΙΖΑΡΗ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ
502
Κατασκευές
4/11/2025 11:00:00 πμ
4/11/2025 2:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗ.
881
Κατασκευές
4/11/2025 11:30:00 πμ
4/11/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ έως κάθετο: ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ από: 11:30 πμ έως: 02:00 μμ
1239
Λειτουργία
4/11/2025 12:00:00 μμ
4/11/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΚΡΕΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΦΟΙΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΡΟΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
1206
Λειτουργία
4/11/2025 1:00:00 μμ
4/11/2005 5:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΛΚΥΟΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
284
Λειτουργία
4/11/2025 1:00:00 μμ
4/11/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΝΙΚ. ΞΥΛΟΥΡΗ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
1240
Λειτουργία
4/11/2025 2:00:00 μμ
4/11/2025 4:00:00 μμ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
882
Κατασκευές
4/11/2025 2:30:00 μμ
4/11/2025 4:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΡΑΤΙΝΟΥ από: 02:30 μμ έως: 04:30 μμ
1241
Λειτουργία
