Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

Βαρύτατες ποινές απέδωσε η ελληνική Δικαιοσύνη στους δύο Τούρκους διακινητές που ευθύνονται για το τραγικό ναυάγιο του Ιανουαρίου 2025 στη Ρόδο, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο ενός αγοριού τεσσάρων ετών από το Αφγανιστάν και ενός εφήβου δεκαοκτώ ετών από την Αίγυπτο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεών τους, επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους δις ισόβια κάθειρξη, επιπλέον ποινή 450 ετών και 8 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 6.400.800 ευρώ.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο στη μάχη κατά των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών που συνεχίζουν να δρουν αδίστακτα στο Αιγαίο.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Ρόδο

Το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή Λαδικού της Ρόδου, τα ξημερώματα της 7ης Ιανουαρίου 2025, αποτέλεσε μία από τις πλέον τραγικές στιγμές του μεταναστευτικού δράματος στο Αιγαίο. Το ταχύπλοο «OMER REIS 04», μήκους 9,5 μέτρων, απέπλευσε από τη Φετιγιέ της Τουρκίας το προηγούμενο βράδυ, μεταφέροντας 63 μετανάστες που είχαν πληρώσει μεγάλα ποσά για να φτάσουν παράνομα στις ελληνικές ακτές.

Οι δύο κυβερνήτες, ηλικίας 28 και 21 ετών, φέρονται να εκτελούσαν εντολές κυκλώματος διακινητών που δραστηριοποιείται στα τουρκικά παράλια.

Το πλοιάριο ήταν υπερφορτωμένο, χωρίς σωσίβια ή άλλα μέσα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, οι κατηγορούμενοι ανάγκαζαν τους επιβάτες να παραμένουν καθισμένοι, ενώ χρησιμοποιούσαν βία απέναντι σε όσους διαμαρτύρονταν.

Όταν το σκάφος πλησίασε τις ακτές της Ρόδου, οι δύο άνδρες φέρονται να εξανάγκασαν βίαια τους μετανάστες να πηδήξουν στη θάλασσα. Πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν να κολυμπούν, με αποτέλεσμα δύο νέοι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά.

Το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2025, περιγράφει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη φρίκη της υπόθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν πληθώρα κακουργηματικών πράξεων: ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με θύματα το παιδί και τον έφηβο, επικίνδυνες σωματικές βλάβες εις βάρος δύο Σύρων μεταναστών, διακίνηση προσώπων κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια και παράνομη οπλοκατοχή.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μεταλλική σιδηρογροθιά, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να χτυπήσουν επιβάτες που προσπαθούσαν να αντιδράσουν.

Η δικογραφία περιλάμβανε μαρτυρίες από δεκάδες διασωθέντες, φωτογραφικό και οπτικό υλικό, καθώς και τα ευρήματα του Λιμενικού που ανέσυρε το σκάφος και τα πτώματα των δύο θυμάτων. Η δίκη, που διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης και οργής, ανέδειξε τη βαρβαρότητα της διακίνησης ανθρώπων, αλλά και την απόγνωση των μεταναστών που ρισκάρουν τη ζωή τους σε τέτοιες θαλάσσιες διαδρομές.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Κατά την απολογία τους, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενοι ότι είχαν μισθώσει το σκάφος για αναψυχή, προκειμένου να γιορτάσουν γενέθλια. Υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν την παρουσία των μεταναστών και πως βρέθηκαν στη δίνη μιας παρεξήγησης. Ωστόσο, οι μαρτυρίες των επιζώντων που τους αναγνώρισαν ως κυβερνήτες του σκάφους, αλλά και οι τεχνικές αναλύσεις των κινητήρων και του συστήματος πλοήγησης, διέψευσαν τους ισχυρισμούς τους. Το Δικαστήριο απέρριψε την υπερασπιστική τους γραμμή, κρίνοντάς τους ενόχους επί όλων των κατηγοριών.

Μετά την καταδίκη τους, οι δύο κρατούμενοι θα εκτίσουν τις ποινές τους σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα. Ο 28χρονος θα παραμείνει στον Κορυδαλλό, ενώ ο 21χρονος θα εκτίσει την ποινή του στο Αγροτικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας.

Η ευρύτερη διάσταση της υπόθεσης

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω δεν αφορά μόνο δύο άτομα, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπων. Οι διακινητές δρουν μεθοδικά και αδίστακτα, εκμεταλλευόμενοι τις ελπίδες ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια ή τον πόλεμο. Η υπόθεση της Ρόδου ανέδειξε ξανά τη δραματική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης στο Αιγαίο και τη συνεχιζόμενη δράση των κυκλωμάτων που λειτουργούν ανενόχλητα στα παράλια της Μικράς Ασίας.

