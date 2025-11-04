Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

Στο τραγικό ναυάγιο που σημειώθηκε τον Ιανουάριο ένα αγόρι τεσσάρων ετών και ένας έφηβος 18 ετών έχασαν τη ζωή τους

Newsbomb

Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

Φωτ. Αρχείου.

AP
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύτατες ποινές απέδωσε η ελληνική Δικαιοσύνη στους δύο Τούρκους διακινητές που ευθύνονται για το τραγικό ναυάγιο του Ιανουαρίου 2025 στη Ρόδο, το οποίο προκάλεσε τον θάνατο ενός αγοριού τεσσάρων ετών από το Αφγανιστάν και ενός εφήβου δεκαοκτώ ετών από την Αίγυπτο.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των πράξεών τους, επέβαλε στους δύο κατηγορούμενους δις ισόβια κάθειρξη, επιπλέον ποινή 450 ετών και 8 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή ύψους 6.400.800 ευρώ.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο στη μάχη κατά των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών που συνεχίζουν να δρουν αδίστακτα στο Αιγαίο.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Ρόδο

Το ναυάγιο στη θαλάσσια περιοχή Λαδικού της Ρόδου, τα ξημερώματα της 7ης Ιανουαρίου 2025, αποτέλεσε μία από τις πλέον τραγικές στιγμές του μεταναστευτικού δράματος στο Αιγαίο. Το ταχύπλοο «OMER REIS 04», μήκους 9,5 μέτρων, απέπλευσε από τη Φετιγιέ της Τουρκίας το προηγούμενο βράδυ, μεταφέροντας 63 μετανάστες που είχαν πληρώσει μεγάλα ποσά για να φτάσουν παράνομα στις ελληνικές ακτές.
Οι δύο κυβερνήτες, ηλικίας 28 και 21 ετών, φέρονται να εκτελούσαν εντολές κυκλώματος διακινητών που δραστηριοποιείται στα τουρκικά παράλια.

Το πλοιάριο ήταν υπερφορτωμένο, χωρίς σωσίβια ή άλλα μέσα ασφαλείας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιζώντων, οι κατηγορούμενοι ανάγκαζαν τους επιβάτες να παραμένουν καθισμένοι, ενώ χρησιμοποιούσαν βία απέναντι σε όσους διαμαρτύρονταν.
Όταν το σκάφος πλησίασε τις ακτές της Ρόδου, οι δύο άνδρες φέρονται να εξανάγκασαν βίαια τους μετανάστες να πηδήξουν στη θάλασσα. Πολλοί από αυτούς δεν ήξεραν να κολυμπούν, με αποτέλεσμα δύο νέοι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά.

Το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2025, περιγράφει με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τη φρίκη της υπόθεσης. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετώπισαν πληθώρα κακουργηματικών πράξεων: ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με θύματα το παιδί και τον έφηβο, επικίνδυνες σωματικές βλάβες εις βάρος δύο Σύρων μεταναστών, διακίνηση προσώπων κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, παράνομη είσοδο στην ελληνική επικράτεια και παράνομη οπλοκατοχή.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μεταλλική σιδηρογροθιά, η οποία χρησιμοποιήθηκε για να χτυπήσουν επιβάτες που προσπαθούσαν να αντιδράσουν.
Η δικογραφία περιλάμβανε μαρτυρίες από δεκάδες διασωθέντες, φωτογραφικό και οπτικό υλικό, καθώς και τα ευρήματα του Λιμενικού που ανέσυρε το σκάφος και τα πτώματα των δύο θυμάτων. Η δίκη, που διεξήχθη σε κλίμα συγκίνησης και οργής, ανέδειξε τη βαρβαρότητα της διακίνησης ανθρώπων, αλλά και την απόγνωση των μεταναστών που ρισκάρουν τη ζωή τους σε τέτοιες θαλάσσιες διαδρομές.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων

Κατά την απολογία τους, οι δύο άνδρες αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενοι ότι είχαν μισθώσει το σκάφος για αναψυχή, προκειμένου να γιορτάσουν γενέθλια. Υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν την παρουσία των μεταναστών και πως βρέθηκαν στη δίνη μιας παρεξήγησης. Ωστόσο, οι μαρτυρίες των επιζώντων που τους αναγνώρισαν ως κυβερνήτες του σκάφους, αλλά και οι τεχνικές αναλύσεις των κινητήρων και του συστήματος πλοήγησης, διέψευσαν τους ισχυρισμούς τους. Το Δικαστήριο απέρριψε την υπερασπιστική τους γραμμή, κρίνοντάς τους ενόχους επί όλων των κατηγοριών.
Μετά την καταδίκη τους, οι δύο κρατούμενοι θα εκτίσουν τις ποινές τους σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα. Ο 28χρονος θα παραμείνει στον Κορυδαλλό, ενώ ο 21χρονος θα εκτίσει την ποινή του στο Αγροτικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας.

Η ευρύτερη διάσταση της υπόθεσης

Η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω δεν αφορά μόνο δύο άτομα, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπων. Οι διακινητές δρουν μεθοδικά και αδίστακτα, εκμεταλλευόμενοι τις ελπίδες ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια ή τον πόλεμο. Η υπόθεση της Ρόδου ανέδειξε ξανά τη δραματική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης στο Αιγαίο και τη συνεχιζόμενη δράση των κυκλωμάτων που λειτουργούν ανενόχλητα στα παράλια της Μικράς Ασίας.

*Πηγή: dimokratiki.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: «Αρνητική» η Νορβηγία στο πακέτο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων για τον CEO της Tesla

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Σόμπολος: Καμία κυβέρνηση δεν τολμά να πάρει τα όπλα από τους Κρητικούς

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Citroën C5 Aircross στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε στη Σούδα το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρείες εξουσίες σε ΗΠΑ και συμμάχους για διακυβέρνηση και ασφάλεια προβλέπει ψήφισμα του ΟΗΕ

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη Βρετανία: Ο μέσος εργαζόμενος χρειάζεται… μισό αιώνα για να θεωρηθεί πλούσιος

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τι θα συμβεί αν το Ανώτατο Δικαστήριο κρίνει τους δασμούς του Τραμπ παράνομους - Νέο «τοπίο στην ομίχλη» το παγκόσμιο εμπόριο

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

09:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Αντεπίθεση και Κορόνα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων στην Πάτρα: Έστησε καρτέρι για να εκδικηθεί επειδή τον έδειραν - Χειροπέδες σε τρία άτομα

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Αστυνομικοί απεγκλώβισαν βρέφος από αυτοκίνητο που ανετράπη - Το συγκλονιστικό βίντεο

08:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν: Ευρωπαϊκός «τελικός» στο Φάληρο

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 13χρονο - Απείλησε πως έχει μαχαίρι και άρπαξε πατίνι από 21χρονο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος για την 13χρονη που εξαφανίστηκε

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε τρόλεϊ στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας - Προβλήματα στην κυκλοφορία

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δις ισόβια και 450 χρόνια κάθειρξη σε δύο Τούρκους διακινητές για πολύνεκρο ναυάγιο

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Έξι χρόνια κάθειρξης σε νεαρό ζευγάρι για τηλεφωνικές απάτες - Η «αγγελία» από τη Βουλγαρία και τα χρηματικά ποσά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Εταιρεία Δολοφόνων: Διαθήκες, απάτη και αίμα - Η εγκληματική οργάνωση που σόκαρε την Ελλάδα του ’80

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αυτά είναι τα 3 αδέλφια που καταζητούνται - Έφοδοι σε σπίτια, drones στον αέρα - Τι εξετάζουν οι αρχές

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα με δύο νεκρούς

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Βίντεο - ντοκουμέντο από το θανάσιμο μαχαίρωμα 20χρονου - Τον μετέφεραν με αυτοκίνητο στο νοσοκομείο, τον παράτησαν κι εξαφανίστηκαν

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Θηρίο ανήμερο» στη φυλακή ο αδελφός του 39χρονου

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Απειλούν ότι θα μας εκτελέσουν, θα πετάξουν χειροβομβίδες» - Το ξέσπασμα του αδερφού της 56χρονης Ευαγγελίας

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Απίθανη λήψη: Φωτογράφος έπιασε την «πράσινη ακτίνα» την ώρα που έδυε ο ήλιος

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Νυχτερινό ρεύμα και έξυπνοι μετρητές φέρνουν νέα δεδομένα  

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

07:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

08:26LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: «Η γυναίκα μου ήταν πάντα φρουρός στη ζωή μου» - Τι έλεγε για τη σύζυγό του, Κίλι, στις σπάνιες συνεντεύξεις του

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χάρη σε μια αγγελία βρήκε τον πατέρα της αλλά και τα... 11 αδέλφια της

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανής μανία ελεφάντων: Έσπασαν τα πόδια υλοτόμου και επέστρεψαν τη νύχτα να τον σκοτώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ