Χανιά: Μεγάλη ένταση στη Σούδα – Πέταξαν μπογιές στα λεωφορεία με τους Ισραηλινούς του Crown Iris

Δεν είναι η πρώτη φορά που το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris γίνεται στόχος διαδηλωτών στην Κρήτη και άλλες νησιωτικές περιοχές της επικράτειας.

Τώρα, το κρουαζιερόπλοιο μετέφερε 2.000 επιβάτες στη Σούδα, ενώ, το πρωί της Τρίτης (04/11) πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ενώ υπάρχει παρουσία των ΜΑΤ.

Οι συγκεντρωμένοι κρατούν πανό με συνθήματα κατά του Ισραήλ που γράφουν: «Ανεπιθύμητοι οι ισραηλινοί στρατιώτες», «Καμία γωνιά του κόσμου δεν είναι ελεύθερη χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη», ενώ άπλωσαν τη σημαία της Παλαιστίνης.

Πέταξαν μπογιές στα λεωφορεία

Μάλιστα, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν δοχεία με μπογιά στα λεωφορεία, ενώ τα ΜΑΤ απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου – λάμψης.

Τα λεωφορεία αναχώρησαν από το λιμάνι με αστυνομική συνοδεία.