ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ευρυτανίας, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 3 ημεδαπών, μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη διάπραξη και απόπειρα απατών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με τη Διάταξη, η δημοσιοποίηση κρίνεται αναγκαία για τη διερεύνηση και ανίχνευση του εγκλήματος και την άμεση αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας, καθώς δεν είναι δυνατή η επιλογή λιγότερο επαχθών μέτρων.

Σε βάρος των τριών ανδρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για τις πράξεις της απάτης κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, που τελέστηκε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης και κατ’ επάγγελμα, με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Πρόκειται για τους εξής κατηγορούμενους:

Μπουρμπούλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου, γεν. 19-11-2000 στη Λάρισα.

Γεωργίου Χρυσοβαλάντης του Κωνσταντίνου, γεν. 10-01-1984 στην Κόρινθο.

Καραγκούνης Μάριος του Ευαγγέλου, γεν. 17-01-2000 στην Κόρινθο.

Παρακαλούνται οι πολίτες που διαθέτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία να επικοινωνήσουν άμεσα με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2237440351 και 2237440360.