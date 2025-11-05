ΗΣΑΠ: Συνωστισμός και καθυστερήσεις παρά τα ενισχυτικά δρομολόγια

Η ΣΤΑΣΥ έχει προσθέσει ενισχυτικά δρομολόγια με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα οποία όμως δεν τερματίζουν στον κανονικό τερματικό σταθμό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

ΗΣΑΠ: Συνωστισμός και καθυστερήσεις παρά τα ενισχυτικά δρομολόγια
Σημαντική ταλαιπωρία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι επιβάτες του Ηλεκτρικού, καθώς, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης των δρομολογίων, τα προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις παραμένουν.

Η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες) ΑΕ έχει ανακοινώσει πως καταβάλλεται προσπάθεια για την ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών, αρκετά από τα καθημερινά δρομολόγια δεν φτάνουν έως τον κανονικό τερματικό σταθμό της Κηφισιάς, αλλά ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους νωρίτερα.

Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι η σχετική ανακοίνωση -για αποβίβαση των επιβατών στον σταθμό της Νέας Ιωνίας- γίνεται την τελευταία στιγμή, εντός του συρμού, και μάλιστα με ηχητικό μήνυμα που μεταδίδεται με πολύ χαμηλή ένταση στα μεγάφωνα, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να μην αντιλαμβάνονται εγκαίρως την αναφορά. Έτσι, αρκετοί αιφνιδιάζονται όταν το τρένο σταματά πριν από τον τελικό προορισμό του και προτού ο συρμός προσεγγίσει τους ενδιάμεσους σταθμούς από τη Νέα Ιωνία μέχρι την Κηφισιά, δηλαδή τον σταθμό Ειρήνη και τον σταθμό ΚΑΤ.

Άλλες φορές η πληροφορία εμφανίζεται μόνο στην οθόνη στις αποβάθρες, ωστόσο οι επιβάτες είναι υποχρεωμένοι να επιβιβαστούν -ακόμα κι αν δεν επιθυμούν να κατέβουν στον προτεινόμενο τερματικό- καθώς δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή συνέχισης της διαδρομής.

Η πρακτική αυτή, αν και διευκολύνει προσωρινά τη ροή των συρμών, έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση νέων προβλημάτων. Παρατηρείται έντονος συνωστισμός στις αποβάθρες, καθυστερήσεις και αυξημένη δυσαρέσκεια στο επιβατικό κοινό, το οποίο αναγκάζεται να περιμένει για τον επόμενο συρμό.

Ο επόμενος συρμός, που συνήθως φτάνει μέσα σε τρία λεπτά, γεμίζει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από το επιβατικό κοινό, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία του δικτύου και εντείνοντας την ταλαιπωρία των επιβατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, δεν είναι η πρώτη φορά που το επιβατικό κοινό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου έρχεται αντιμέτωπο με καθυστερήσεις και αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βαγόνι. Την προηγούμενη εβδομάδα, επιβάτες κλήθηκαν να αποβιβαστούν από συρμό με κατεύθυνση προς Πειραιά, λόγω τεχνικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, μία από τις πόρτες, από την πλευρά που είναι οι σιδηροτροχιές, δεν μπορούσε να κλείσει, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.

Ηλεκτρικός - Βλάβη
0103

Η πόρτα του συρμού, από την πλευρά των σιδηροτροχών, δεν κλείνει σωστά, με αποτέλεσμα ολόκληρος ο συρμός να πρέπει να εκκενωθεί.

Ηλεκτρικός - Βλάβη - Κόσμος
0203

Πολυκοσμία στον σταθμό του ηλεκτρικού, καθώς οι επιβάτες περιμένουν τον επόμενο συρμό.

Ηλεκτρικός - Βλάβη - Κόσμος
0303

Συνθήκες συνωστισμού στην αποβάθρα, εν αναμονή του επόμενου δρομολογίου, του οποίου η άφιξη παραμένει άγνωστη για το επιβατικό κοινό.

Όταν το πρόβλημα έγινε αντιληπτό, οι υπεύθυνοι ενημέρωσαν το επιβατικό κοινό για την άμεση απομάκρυνση από τον συρμό και την αναμονή του επόμενου. Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν εκατοντάδες άνθρωποι στην αποβάθρα, ενώ ο επόμενος συρμός καθυστέρησε, καθώς ο προβληματικός δεν αποσύρθηκε άμεσα από τη γραμμή.

