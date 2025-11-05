Ποιος είναι ο καθηγητής Σπυριδάκης που δίδαξε Ελληνορωμαϊκή Ιστορία στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία Ελληνορωμαϊκή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Davis, με τον αγαπημένο μου καθηγητή, τον Σπυριδάκη», ανέφερε η Γκιλφόιλ μιλώντας για τον Κρητικό ιστορικό Στυλιανό Σπυριδάκη, που δίδαξε για δεκαετίες την αρχαία Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφέρθηκε στον αγαπημένο της καθηγητή, τον Κρητικό ιστορικό Στυλιανό Σπυριδάκη, ο οποίος δίδαξε για δεκαετίες την αρχαία Ελλάδα και Ρώμη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Davis.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλεπιδίδοντας τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα (4/11), μεταξύ άλλων, μίλησε με ενθουσιασμό για τις εμπειρίες της στην Ελλάδα, αναφέροντας μάλιστα τον αγαπημένο της πανεπιστημιακό καθηγητή από τα φοιτητικά της χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια.

Ακολουθεί ο διάλογος που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Όπως βλέπετε, υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας. Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μια εκπληκτική εμπειρία.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια;
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ήρθα στην Ελλάδα το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω Αρχαία Ελληνορωμαϊκή Ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών, στο UC Davis, με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.
  • Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;
  • Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο Προεδρικό Μέγαρο

Η αναφορά της Γκιλφόιλ στον Στυλιανό Σπυριδάκη δεν ήταν τυχαία. Ο Κρητικός ακαδημαϊκός αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή της ελληνικής διασποράς και ένας από τους ανθρώπους που δίδαξαν την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ποιος είναι ο Στυλιανός Σπυριδάκης

Ο Στυλιανός Σπυριδάκης είναι μια ξεχωριστή μορφή της ελληνικής ακαδημαϊκής διασποράς. Γεννημένος στην Κρήτη, με σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια στο University of California, Los Angeles (UCLA), όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην Αρχαία Ιστορία το 1966, επικεντρώθηκε στη μελέτη και διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού. Από το 1967 υπηρετεί στο University of California, Davis (UC Davis), όπου έχει διατελέσει καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας.

Το ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στην αρχαία Κρήτη και το Αιγαίο, από τη μινωική έως τη ρωμαϊκή περίοδο. Έχει δημοσιεύσει σημαντικά βιβλία όπως τα «Cretica: Studies on Ancient Crete», «Ancient Greece: Documentary Perspectives» και «The Voice of the People: Mantinades of Crete», όπου συνδυάζει την ιστορική ανάλυση με τη ζωντανή λαϊκή παράδοση της ιδιαίτερης πατρίδας του.

Βιβλία - Σπυριδάκης

Αριστερά: Cretica: Studies on Ancient Crete — μία από τις σημαντικότερες μελέτες του καθηγητή Stylianos V. Spyridakis για την αρχαία Κρήτη. Δεξιά: Ancient Greece: Documentary Perspectives (2η έκδοση) - έργο αναφοράς του ιδίου, σε συνεργασία με τον Bradley P. Nystrom, που παρουσιάζει πηγές και ερμηνείες για την αρχαία ελληνική ιστορία.

Παράλληλα με το ακαδημαϊκό του έργο, ο Στυλιανός Σπυριδάκης έχει συμβάλει καθοριστικά στη διάδοση της ελληνικής ιστορίας και παιδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην οργάνωση του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ύστερα από πρόσκληση του ελληνικού υπουργείου Παιδείας το 1979.

Στο UC Davis έχει τιμηθεί επανειλημμένα με διακρίσεις για την αριστεία στη διδασκαλία, όπως το «Βραβείο Διακεκριμένης Διδασκαλίας και Βραβείο Διακεκριμένου Διδάσκοντα» (Distinguished Teaching Award και το Excellence in Education Award), ενώ εκατοντάδες φοιτητές και νέοι ερευνητές τον θεωρούν μέντορά τους.

Ο καθηγητής είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του – κι αυτό επιβεβαιώνει την αναφορά της Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Φροντίζει να παρευρίσκεται σε τελετές της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου του πανεπιστημίου, στις οποίες τιμώνται φοιτητές για τη συνεισφορά τους στη διδασκαλία. Ο ίδιος, με τη χαρακτηριστική του ευγένεια και αφοσίωση, βρίσκεται εκεί για να συγχαρεί προσωπικά τους νέους διδάσκοντες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εκπαιδευτικής προσφοράς και της αγάπης για τη μάθηση.

Με περισσότερες από πέντε δεκαετίες διδασκαλίας και έρευνας, ο Στυλιανός Σπυριδάκης παραμένει ένας ζωντανός κρίκος ανάμεσα στην ελληνική παράδοση και τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο. Ένας καθηγητής που διδάσκει στους φοιτητές του όχι μόνο ιστορία, αλλά και σεβασμό για τη γνώση και τον πολιτισμό.

Σήμερα, ο καθηγητής Στυλιανός Σπυριδάκης είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Centre International de Recherches Helléniques, συνεχίζοντας να συμβάλλει ενεργά στην προώθηση της ελληνικής έρευνας και του πολιτισμού σε διεθνές επίπεδο.

Μαζί με τη σύζυγό του, Κλέα Μπερτάκη, M.D., M.P.H., πρόεδρο του Τμήματος Οικογενειακής και Κοινοτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του UC Davis, έχουν δημιουργήσει μια οικογένεια που συνδυάζει την επιστήμη, την παιδεία και την αγάπη για την Ελλάδα. Με τους δύο γιους τους, περνούν τα καλοκαίρια στο πατρογονικό τους νησί, την Κρήτη - εκεί όπου η ιστορία και η παράδοση συναντούν τη συνέχεια του έργου του.

