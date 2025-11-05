Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος

Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα.

Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Ο άτυχος 40χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

