Εργατικό δυστύχημα στην Πτολεμαΐδα - Νεκρός ένας 40χρονος
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θάνατο από ηλεκτροπληξία
Ένας 40χρονος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα σε μηχανουργείο στην Πτολεμαΐδα.
Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.
Ο άτυχος 40χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο στο νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.
